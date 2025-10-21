Giunta, si cambia: Rossi va, arriva Bartoli

Novità nella Giunta comunale: ieri si è dimesso l’assessore Nicola Rossi, al suo posto è entrato Maurizio Bartoli, già dirigente del Servizio urbanistica e pianificazione territoriale della Provincia. Lo annuncia il sindaco Gambini, spiegando che il rimpasto non sia motivato da dissidi interni, ma da una scelta politica: "Era arrivato il momento di riorganizzare le deleghe, per dare maggiore operatività all’organo esecutivo e continuare a garantire risposte concrete ai cittadini". Bartoli sarà assessore all’Edilizia e all’Urbanistica.

Laureato in Architettura e in Pianificazione territoriale urbanistica, ha oltre 40 anni d’esperienza nella pianificazione e gestione territoriale in un ente pubblico e Gambini afferma di averlo chiamato per un motivo preciso: affrontare al meglio la redazione del nuovo Piano urbanistico generale. "Ho valutato necessaria l’entrata in Giunta di un tecnico, professionista del settore, che possa seguire con una competenza di esperto l’Urbanistica e l’Edilizia – prosegue –. Per permettere il suo ingresso, ho chiesto a Rossi la disponibilità a rinunciare all’incarico, a favore di un progetto più ampio. Ho ricevuto comprensione e collaborazione, le stesse che ha dimostrato negli oltre 11 anni in cui ha lavorato nell’amministrazione: gli rivolgo un ringraziamento sincero". Entrato nella maggioranza del Consiglio comunale come membro di Liberi per cambiare nel 2014 – di cui è stato capogruppo –, Rossi è poi stato presidente del Legato Albani ed è diventato assessore alla Polizia municipale e alle Partecipate nel 2024. Deleghe che ora torneranno al sindaco.

"Nonostante sia un passo difficile, ho deciso di supportare Gambini in questo progetto – commenta Rossi –. Ammetto un certo rammarico, soprattutto per le relazioni che ho costruito con la cittadinanza, ma lo faccio con senso di responsabilità ed estrema fiducia nei confronti del sindaco. Con lui ho condiviso un percorso e continuerò a farlo, anche se con ruoli diversi. Ringrazio la mia famiglia, perché nonostante le abbia sottratto tempo per dedicarmi all’impegno pubblico, mi ha sempre supportato con affetto".

Le deleghe che avrà Bartoli erano finora in capo a Giulia Volponi, che è stata confermata come vicesindaco, ma ora si occuperà di Bilancio, Tributi e Programmazione: "Ogni decisione è stata valutata con attenzione – afferma lei –. Le nuove deleghe sono molto delicate, ma le sfide mi appassionano e non mi tiro certo indietro".

Infine, Bartoli commenta così il nuovo incarico: "Ringrazio il sindaco e la maggioranza per la fiducia, ce la metterò tutta per essere all’altezza del nuovo compito. Sono orgoglioso di poter contribuire a definire la pianificazione territoriale di questa meravigliosa città, tenendo conto del buon lavoro svolto dal vicesindaco in questo campo, in collaborazione con la Giunta e l’amministrazione".