Giuseppe Adragna lancia il sasso: "Ospiterò mostre d’arte gratis per Pesaro capitale della cultura"

Per "spontanea collaborazione" con il Comune – perché Pesaro risponda appieno al ruolo di Capitale italiana della cultura nel 2024 – il pittore Giuseppe Adragna già da subito intende contribuire con una serie di mostre collettive da allestire nel proprio studio-galleria di via Giordano Bruno 29. La prima esposizione d’arte con artisti italiani e stranieri sarà in questo mese di febbraio, è già aperta e dura fino al 28 e poi faranno seguito altre mostre a cadenza mensile, per un periodo di circa 10 giorni l’una, considerando che la Piccola galleria comunale di via Branca non è più disponibile. Al riguardo Adragna afferma ed informa: "La mia galleria è a disposizione gratuita per tutti coloro che vorranno godere di questo spazio espositivo per qualsiasi mostra di pittura, scultura, ceramica sia collettive che personali. Ora che la piccola galleria comunale ha finito di svolgere ed ospitare al suo interno di via Branca 5 attività artistiche. Mi auguro di poter soddisfare, anche se in minima parte, l’esigenza di tanti artisti pesaresi e non. Per informazioni si può chiamare il numero: 347 7882749".

In questi giorni è dunque esposta la 98° mostra del pittore Adragna, che in realtà è una collettiva nella quale sono presenti gli autori (oltre Giuseppe Adragna stesso): Kajmaku Bashim; Elsa Bertuccioli, Gergj Kola; Benjamin Gajtanj; Leandro Giannotti; Alisa Karaeva; Eva Kofalic; Nino Naponelli; Marco Perinelli; Rosanna Perotti; Sier Wlodislav; Stanislav Stasiakovic.

l. d.