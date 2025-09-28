Giuseppe Panico e quel “no“ a Salò

La cerimonia che si è tenuta giorni fa al Quirinale per celebrare la giornata dei duecentocinquantamila soldati italiani che rifiutarono dopo l’8 settembre di essere agli ordini dei nazifascisti (e per questo furono deportati nei campi di lavoro e prigionia in Germania) ha di nuovo fatto tornare alla memoria dei cantianesi ed in particolare all’ex sindaco di Cantiano e Presidente dell’Unione Montana del Catria e Nerone, Martino Panico e suo fratello Egeo, la storia del loro padre che fu tra quelle migliaia di soldati deportati in Germania. Parliamo di Giuseppe Panico, per molti anni anche lui sindaco di Cantiano che da sottotenente l’8 settembre del 1943 si trovava giovanissimo in servizio da appena una settimana alla Caserma Umberto I di Pistoia. Fu messo di fronte alla scelta subito dopo l’8 settembre: aderire alla Repubblica di Salò o meno e insieme ad altri graduati rifiutò. Deportato in Germania il suo calvario in prigionia avvenne con vari trasferimenti in ben cinque campi di prigionia iniziando da quello di Altengrabov. Da li fu trasferito in quelli di Deblin Irena, Beniaminovo, Sandbostel dove conobbe l’attore Gianrico Tedeschi anche lui prigioniero dei nazisti. Insieme furono trasferiti nel campo di Fallingbostel dove furono liberati dalla fanteria inglese il 16 aprile 1945. Panico e Tedeschi si riabbracciarono qualche decennio fa nel teatro di Cagli dove l’attore era arrivato per uno spettacolo. Tornando alla suia prigionia dopo oltre due anni dalla sua deportazione, Giuseppe Panico riuscì a completare il suo lungo viaggio dalla Germania a Cantiano e tornare finalmente, stanco e molto dimagrito a casa il 28 agosto del 1945.

Mario Carnali