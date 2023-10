Giuseppe Pasquini morto, addio ‘Sciango’: sindaco di Sant'Angelo in Vado per 30 anni

Sant’Angelo in Vado (Pesaro Urbino), 26 ottobre 2023 – È scomparso in serata Giuseppe Pasquini, 97 anni, storico sindaco di Sant'Angelo in Vado, di cui fu primo cittadino dal 1956 al 1985. Soprannominato Sciango, per tutti è stato “il sindaco” per antonomasia della cittadina metaurense e sotto i suoi mandati sono state fatte scelte che ancora oggi segnano la storia di Sant'Angelo in Vado.

Anche con l'avanzare dell'età non rinunciava alle quotidiane passeggiate in piazza o al rituale saluto agli amici del circolo Acli, dove coglieva l'occasione per informarsi sullo stato di salute del paese. L'impegno in politica di Pasquini iniziò nel 1943 e, proprio in quell'anno, una battibecco con un milite fascista gli costò una notte in cella e un pestaggio dalle camicie nere che gli provocò dei danni all'udito che si è portato dietro per tutta la vita. Riuscito ad evitare la fucilazione, si rifugiò nei boschi dove rimase fino all'arrivo degli alleati.

Nella sua carriera è stato fondatore e primo presidente della Comunità Montana dell'Alto Metauro, consigliere nazionale dell’Uncem, componente del comitato urbanistico regionale, rappresentante del Commissario di Governo in seno al comitato regionale di controllo e segretario provinciale della Democrazia Cristiana. Lavorò anche come funzionario della Prefettura di Pesaro e Urbino. Per la sua città con estrema lungimiranza mise in campo scelte importantissime come la creazione e lo sviluppo della zona industriale e la nascita della Mostra Nazionale del Tartufo. Non è ancora nota la data dei funerali.