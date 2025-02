"Giusto approccio con i ragazzi"

La Cooperativa Labirinto torna quest’anno tra i sostenitori del Campionato di giornalismo organizzato dal Carlino per i ragazzi delle scuole medie inferiori. Una decisione "naturale", visto che la cooperativa pesarese è da sempre al fianco delle giovani generazioni ed è presente negli istituti scolastici del nostro territorio sia attraverso la gestione dei servizi educativi che grazie a progetti specifici dedicati a bambini, ragazzi e famiglie. A spiegarlo è il presidente, Davide Mattioli.

"‘Cronisti in classe’ è una iniziativa molto importante che abbiamo sostenuto per anni e che torniamo con entusiasmo a supportare perché è rivolta alle fasce di età a cui noi come cooperativa già ci rivolgiamo, visto che coinvolge ragazzi in età evolutiva a cui pensiamo sia necessario riservare grande attenzione. Grazie a questo approccio avremo una ulteriore opportunità di entrare nelle classi delle scuole medie inferiori, che in occasione del Campionato di giornalismo potranno anche confrontarsi con il mondo dell’informazione, cercando di approcciarlo con consapevolezza".

Un modo per poter coinvolgere e parlare con i giovani "attraverso iniziative come queste si può affrontare con le giovani generazioni la tematica dell’informazione a trecentosessanta gradi, a cominciare dal corretto utilizzo dei social network fino all’individuazione delle possibili insidie che si possono trovare sul web. Stiamo parlando di una fascia di età che viene a contatto per la prima volta con il telefonino ed è importante che riesca ad avere un approccio consapevole con questi mezzi. Anche come Labirinto abbiamo avviato progetti rivolti alla digitalizzazione consapevole".

Informazione, digitalizzazione ma anche sensibilizzazione alle tematiche sociali ed ecologiste. "Quando andiamo nelle scuole proponiamo tantissime iniziative per conoscere ed approcciarsi proprio anche alle tematiche sociali. Con i ragazzi abbiamo affrontato tanti temi come quello dei migranti, per esempio, ma anche argomenti come l’ecologia e quello del riciclo dei rifiuti. Con i ragazzi utilizziamo un approccio ludico-educativo, così da coinvolgerli nel modo corretto e renderli consapevoli". Non solo a scuola ma anche attraverso varie iniziative nel territorio "Esattamente. Labirinto è impegnata nei servizi educativi scolastici ma è vicina al mondo dei ragazzi anche attraverso tanti progetti. Uno di questi è la Ludoteca Riu, un luogo dove i giovani possono passare il pomeriggio sperimentando la propria creatività riflettendo sui temi dell’ecologia".