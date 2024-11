"Giusto dare spazio ad altre zone"

"Per troppo tempo durante le iniziative natalizie si è valorizzata soltanto la piazza – dice Amerigo Varotti, direttore Confcommercio Marche Nord – invece è giusto che si dia spazio anche alle vie limitrofe, così che tutte le attività commerciali del centro possano beneficiarne. E’ una cosa che dovrebbe avvenire tutto l’anno, non soltanto per il Natale, ma ben venga questo trasferimento parziale delle iniziative natalizie anche in altre zone del centro. Inoltre, le casette in piazza del Popolo erano brutte, perché coprivano la piazza stessa. Ho accolto favorevolmente anche la proposta di spostare la pista di pattinaggio in viale Marconi, per valorizzare un’altra zona della città".