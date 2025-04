Gli abiti e le creazioni si fondono con la danza

Gli abiti sartoriali si fondono con il corpo dei danzatori, i cappelli artigianali diventano parte integrante delle coreografie. Domenica 6 aprile alle ore 18 si alza il sipario del teatro Bramante di Urbania per il primo dei sei spettacoli finali di “Danza&Artigianato - Incontri di Talento in scena”. Il progetto, promosso dai GAL della regione, con il GAL Flaminia Cesano capofila, si propone di valorizzare il patrimonio culturale e artistico del territorio, in particolare i teatri storici, anche attraverso iniziative collaterali, come esposizioni e dimostrazioni live di creazioni artigiane Made in Marche, visite alle botteghe e nei borghi.

Protagoniste del primo appuntamento saranno le performance di danza urban e contemporanea ideate dalla nota coreografa internazionale di origine marchigiana Ilenja Rossi, con le incursioni di Paolo “Frigo” Montesi per la break dance e di Carlo Alberto Brencio (in arte “CB”) per la house dance. L’interazione tra danzatori e artigianato artistico è invece a cura della coreografa Maria Olga Palliani. Sul palco del meraviglioso teatro di Urbania, gli oggetti di scena realizzati appositamente dai Maestri artigiani della regione impreziosiscono le esibizioni di quindici danzatori provenienti da tutte le Marche, per un insolito incontro tra tradizione e innovazione.

“Danza&Artigianato” è anche un viaggio alla scoperta dell’artigianato artistico marchigiano e dei borghi che ospitano l’iniziativa. In occasione dello spettacolo Urbania aprirà le porte del Palazzo Ducale e Museo Civico.