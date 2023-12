Gli agenti: "Arriva Mattarella? E noi protestiamo"

Assemblea di protesta già dall’arrivo di Mattarella a Pesaro il 20 gennaio prossimo e denuncia alla Corte dei conti per soldi che non si vedono. E’ la presa di posizione dei sindacati Rsu della Polizia locale, dopo l’infuocata assemblea di ieri: "Ci sono criticità – spiega il sindacalista Federico Caratella – relativamente a indennità specifiche, nonché per la progettualità di Pesaro capitale che risultano assenti. Inoltre non sono iniziati i percorsi con le parti sindacali per verificare insieme la fattibilità giuridica ed economica e la loro sostenibilità. La carenza di personale non permette la copertura di tutti i servizi ordinari, figuriamoci quelli che vedranno Pesaro al centro di eventi culturali che coinvolgeranno anche figure di spicco". I sindacati minacciano "blocchi e assemblee in orari e date che influenzeranno l’apertura di Pesaro capitale"