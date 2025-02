Gli agricoltori incontrano il sindaco di Urbania

Nei giorni scorsi una delegazione di agricoltori urbaniesi, aderenti alle proteste del movimento Orgoglio Agricolo, con i loro trattori parcheggiati di fronte al municipio hanno incontrato il sindaco di Urbania per consegnargli un documento in cui spiegano le ragioni della mobilitazione contro la crisi che sta travolgendo il settore agricolo e l’importanza del loro operato nella cura, tutela e manutenzione del territorio. Ciccolini ha evidenziato la forte tradizione agricola della vallata dell’alto Metauro e ha espresso la vicinanza e la solidarietà verso gli agricoltori, garantendo il massimo sostegno per fare arrivare a Roma le loro rivendicazioni.

a. a.