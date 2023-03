Gli albergatori: "Piazzale D’Annunzio ok Ma nella zona di Levante serve altro"

È previsti per il mese di aprile l’inizio dei lavori di rigenerazione di piazzale D’Annunzio, l’area di viale Trieste che ospita anche il casco gigante dedicato a Valentino Rossi. Si parla di 500mila euro di investimenti per la riqualificazione di una parte della zona di ponente che dovrebbero poi concludersi nel mese di giugno.

E l’operazionce incassa il plauso dell’Apa, l’associazione albergatori. "Finalmente un’iniziativa importante che conclude anni di dibattiti incentrati sulla riqualificazione del piazzale – dice il presidente Paolo Costantini –. La zona diventerà fondamentale per la valorizzazione del turismo family e l’accoglienza dei più giovani in città, coniugando le esigenze di entrambe le generazioni. Obiettivo fondamentale che ci poniamo da sempre noi albergatori pesaresi". Le operazioni – che si svolgeranno in circa 3 mesi – saranno suddivise in due step: il primo più strutturale; il secondo più estetico. "Un buon punto di partenza – continua Costantini – per la rimessa a punto di tutta quella parte di viale che ancora presenta delle pecche, come il ponte del Genica o la piccola rotatoria all’altezza dell’hotel Alexander. Con lo stesso spirito di intraprendenza dovranno essere affrontate anche queste ulteriori criticità".

Usa invece toni più critici Dario Andreolli, consigliere conunale della Lega: "La montagna ha partorito un topolino – dice – . Dopo i progetti pasticciati ed improvvisati degli ultimi anni, piazzale Trieste meritava una riqualificazione anche più incisiva, ma soprattutto inserita in progetto di riqualificazione globale di tutto il lungomare, in particolar modo della zona di ponente a cui manca un’anima e una valorizzazione turistica. In una zona dove da anni non viene fatta neppure l’ordinaria manutenzione come più volte reclamato da cittadini, residenti ed albergatori, come si può essere soddisfatti di una nuova piazza o di qualche albero o aiula? Speriamo, visti i precedenti – la conclusione – che almeno questo progetto venga davvero realizzato e non rimanga solo un annuncio o un rendering come è capitato spesso in questi anni".