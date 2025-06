Gli alberi come ispirazione. Il bosco risuona di parole

Sette alberi monumentali, sette incontri, un viaggio tra territorio, arte e parola. Torna "Il Bosco Risonante", con una seconda edizione che dal 20 giugno al 5 settembre trasforma le piante secolari della provincia di Pesaro e Urbino in palcoscenici per letture, incontri e musica dal vivo. Nata lo scorso anno in occasione di Pesaro Capitale della Cultura, la rassegna promossa da Le Voci dei Libri riprende il filo del racconto tra natura e cultura.

La direzione artistica del programma è affidata a Lucia Ferrati e si snoda in tutto il territorio provinciale, con appuntamenti sempre alle 18. Si parte il 20 giugno a Pesaro: il poeta Gianni D’Elia e i flauti di Giuseppe Dal Bianco apriranno la rassegna nel Giardino segreto di Villa Caprile. Si prosegue il 4 luglio a Casa Archilei di Fano con un omaggio alla visione della natura di Giacomo Leopardi. L’11 luglio a Mondavio "Raccontare gli alberi seduto su un ramo" con il tree climber Lorenzo Longarini intervistato sui rami e la lettura delle pagine del "Barone rampante" di Calvino. Il 25 luglio a Carpegna, sotto una grande Quercia, si parla di racconti mitologici con la musica celtica dei Musicaparole. L’8 agosto, all’Abbazia del Furlo, i versi di Stefano Sanchini e di Loris Ferri si affiancano alla chitarra di Lucia Lazzari.

Il 29 agosto a Piobbico un incontro tra arte, canzoni e i racconti originali degli Scrittori in Soffitta. Il 5 settembre si torna a Pesaro, per la chiusura al Parco Miralfiore, con un omaggio al Cantico delle Creature di San Francesco nelle parole del filosofo Alessandro Pertosa e sulle note di Frida Neri. Itria Madau di AlberItalia spiega: "Gli alberi sono alleati e amici straordinari, rinfrescano le città, ospitano la biodiversità". "Conoscerli meglio ci permette di arrivare a una relazione più profonda che, proprio come con un libro, è un dono costante, un arricchimento", aggiunge la guida ambientale Andrea Fazi.

Il Bosco Risonante è sostenuto da Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e AlberItalia, con il patrocinio di Comuni e numerosi enti e associazioni. Alla conferenza di lancio presenti anche gli assessori del Comune di Pesaro Maria Rosa Conti e Daniele Vimini: "Mantenere, dopo l’anno da Capitale, questa rete di comuni virtuosi è parte della sfida lanciata con la candidatura a Capitale Europea della Cultura 2033".

Ingresso libero, eventi anche al coperto in caso di pioggia. Info su levocideilibri.it.