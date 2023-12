Gli alchimisti dei metalli: "Dmm, formiamo le idee"

Lo stile è vuoto senza la conoscenza, ma questa è sterile senza l’immaginazione. Dunque: l’immaginazione è la cosa più importante. Sta scritto, in inglese, in un riquadro sulla parete di una sala stracolma di forme e oggetti piccoli e grandi di metallo, sul tavolo perfino un gran volume sul panneggio nella pittura leonardesca. Museo d’arte moderna? No, il perfetto "front office" ti informa che sei appena entrato alla DMM, acronimo di Decorazioni Metalliche Mobili. Una fabbrica, come si dice ancora per la sua sede di Talacchio, non certo per questo mondo a sé, sulla strada per Montecalvo in Foglia.

Sotto il manto verde e l’acronimo si mimetizza il laboratorio di una famiglia di alchimisti che ha scoperto la pietra filosofale: ogni metallo di vil natura diventa oro fino, in forma di prodotto finito o elemento per il giusto posto, per esso pensato, progettato e realizzato. Anche il caffè rituale fuma dentro un’idea di metallo fatta tazzina. Qui non ti dicono ecco i nostri ottimi prodotti, ma ecco quelli che tu hai deciso di volere, però realizzati al meglio. Perché, dice un altro cartello, i tempi sono cambiati, anzi alla DMM, sono già altri, a fatturare una dozzina di milioni sono in 120, la metà realizza e l’altra metà pensa come realizzare, coi metalli creta duttile, "lego" che si piega ai dettami dell’immaginazione.

L’oggi era già nello ieri: la famiglia Frulla comincia a fare personaggi in metallo nel 1968 a Montecchio, "pupazzi d’arte" tipo Don Chisciotte, già espressione di un dna non normale; poi nel 1971 ecco la Decorazioni Metalliche Mobili. E’ un bluff, questi sono artisti. Altrimenti non metti mano alla cattedrale di Bagrati, XI secolo e patrimonio dell’Unesco; alla Stazione di Montecatini Terme, esimia costruzione novecentesca; alla facciata del Palazzo di Bottega Veneta a Ginza. E infine per realizzare il Premio Civitas, a sostegno della coesione sociale, vinto dal regista Matteo Garrone col film "Io Capitano". Giuseppe e Sabrina, padre e madre; Giacomo e Giuditta, figlio e figlia: non coppie di prima e seconda generazione, ma generazioni insieme. "Noi - scrivono - riusciamo a dare forma alle idee senza limiti né restrizioni". Come da cartello. Pensi a un "team" di tecnici e trovi un laboratorio di alchimisti: mettono nel mortaio il metallo informe e creano l’oro della forma finita, quella che vuoi tu. Il nome DMM? Solo una copertura mimetica.

Franco Bertini