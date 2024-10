Gli allievi di Carreras sul palco del Rossini

Oggi pomeriggio, alle 18, il Teatro Rossini di Pesaro ospiterà il concerto conclusivo dell’VIII edizione della Masterclass internazionale di canto lirico tenuta dal grande tenore José Carreras e organizzata dall’agenzia Intercontact. Sul palcoscenico saliranno i migliori allievi della masterclass, che si esibiranno alla presenza del Maestro. L’evento, con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Amat, conclude il soggiorno a Pesaro del tenore, che la città ha l’onore di ospitare dal 2016.

Pesaro, Città creativa della musica e Capitale italiana della cultura 2024 celebra così un appuntamento ormai consolidato, simbolo della sua vivace scena culturale e musicale. Dal 30 settembre al 5 ottobre Carreras ha tenuto lezioni di canto nella Sala Adele Bei della Provincia di Pesaro e Urbino, affiancato dal suo storico pianista e collaboratore, il Maestro Lorenzo Bavaj, che ha offerto anche in quest’occasione il suo insostituibile supporto musicale. Il Conservatorio Rossini si conferma così un luogo d’elezione per un momento particolarmente atteso da giovani aspiranti cantanti lirici, che sognano di seguire le orme dei grandi interpreti.

Come sottolinea Salvatore Giordano, presidente dell’istituto pesarese, "questo appuntamento si distingue da sempre per la propria impronta internazionale, testimoniata non solo dalla prestigiosa presenza di José Carreras – ricordiamo che è l’unica masterclass tenuta dal Maestro –, ma anche dalla partecipazione di 22 iscritti provenienti da 10 diverse Nazioni: Bulgaria, Cina, Corea del Sud, Georgia, Italia, Kazakistan, Messico, Paesi Bassi, Ucraina e Stati Uniti. Un biglietto da visita che contribuisce in maniera concreta a promuovere il nome della città e del suo conservatorio nel mondo".

Il Conservatorio Rossini e Pesaro Capitale si dcono non possono che essere orgogliosi di accogliere una iniziativa didattica di questo rilievo, che trasmette gli insegnamenti preziosi di un grande interprete della lirica alle giovani generazioni. Sono ancora disponbili dei biglietti per il concerto di domani pomeriggio, con i seguenti prezzi: posto unico 10 euro, ridotto 5 euro (per studenti e docenti del Conservatorio Rossini). I tagliandi sono acquistabili online tramite il sito www.vivaticket.it e direttamente nella biglietteria del Teatro Rossini (aperta dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 17 alle 19.30).

l.d.