Gli allievi diventano chirurghi L’artroscopia senza più segreti

Chi non ha mai giocato all’Allegro Chirurgo? Ora lo fanno a scuola i ragazzi del liceo Nolfi-Apolloni, chiamati ad apprendere lezioni di ortopedia non solo sui banchi di scuola ma anche sul tavolo operatorio, quello di una vera sala chirurgica ospedaliera. Il liceo Classico Nolfi-Apolloni di Fano, infatti, da alcuni anni ha attivato un progetto di "curvatura biomedica", con Ministero e Ordine dei medici, fortemente sostenuto dal preside Samuele Giombi e coordinato dalla docente Donatella Marchionni. Il percorso di potenziamento-orientamento ‘Biologia con curvatura biomedica’ prevede l’approfondimento dello studio della biologia verso un orientamento universitario per le facoltà bio-medico-sanitarie con l’inserimento di due ore di fisica nel biennio e l’introduzione dello studio della biologia biomedica nel triennio. "In tale progetto - spiega il preside Giombi -, gli studenti del terzo anno del Classico Nolfi-Apolloni hanno partecipato ad un corso teorico-pratico di chirurgia artroscopica e traumatologia, organizzato dal direttore del reparto di Ortopedia dell’ospedale di Pesaro-Fano, Luca Memè, del presidio ospedaliero di Muraglia". Qui è stata allestita una sala operatoria con due postazioni all’interno di un Tir ("Training on the road"), con parti anatomiche utilizzate dai chirurghi ortopedici per fare conoscere agli studenti l’anatomia degli arti e delle articolazione del corpo e gli interventi chirurgici di artroscopia del ginocchio e della caviglia.

"Gli studenti hanno potuto visionare e sperimentare la sutura di un menisco, gli interventi sul perone, sulla tibia e anche capire cosa comporta la specializzazione del medico-ortopedico" spiega Giombi. Dalla teoria alla pratica. Gli studenti che partecipano al progetto di Curvatura Biomedica attivato all’interno del liceo Classico hanno infatti prima seguito lezioni teoriche in classe, svolte sia dai docenti di scienze del liceo sia dai medici specializzati in Ortopedia. "Sono attività molto formative per gli studenti - conclude Giombi -, in quanto permettono loro di capire e orientarsi meglio per una futura scelta universitaria nell’ambito biomedico".

ti.pe.