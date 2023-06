Gli alunni della Campus invitano a scoprire il mare

Grazie al lavoro degli alunni di quinta della primaria Campus del comprensivo ‘Faà Di Bruno’, col patrocinio del Comune di Mondolfo e la collaborazione del locale Vela Club e del Circolo Culturale, nasce a Marotta la ‘Mostra del Mare’. L’inaugurazione è fissata per giovedì alle 18,30 a Villa Valentina, che ospiterà la rassegna per l’intera durata: dal primo luglio all’8 settembre, con visite tutti i venerdì e i sabato dalle 18 alle 22. L’evento espositivo ripercorre la storia dei pescatori di Marotta e scaturisce da una richiesta alla giunta degli alunni Sofia Riccardi e Lorenzo Roberti della 5° A e Linda Frezzotti e Matteo Rotatori della 5° B, rappresentanti delle loro classi all’interno del consiglio comunale dei bambini.

Istanza subito accolta dal sindaco Nicola Barbieri e dall’assessore alla scuola Alice Andreoni, che hanno favorito l’iniziativa, mettendo anche a disposizione i locali a Villa Valentina. Dove i visitatori potranno ammirare gli attrezzi utilizzati dai pescatori marottesi, a partire da diversi tipi di rete, come la sciabica, la sfojara (per la cattura delle sogliole), il gugul e la tartana; e poi il ferro da cappole (per le vongole) e la nassa che serviva per prendere le seppie. Accanto ad essi altri strumenti e anche i modellini di circa 20 vele tra le 40 che identificavano le altrettante famiglie di pescatori.

s.fr.