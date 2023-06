Gli alunni di Marotta inventano l’orto 4.0

di Sandro Franceschetti

Hanno persino dei sensori digitali per misurare il PH del terreno, i nutrienti che ci sono al suo interno, come l’azoto e il potassio, e altri strumenti per monitorare il meteo, compresa la pluviometria e la radiazione solare. E’ un orto biologico 4.0 quello realizzato dai ragazzi della scuola secondaria di primo grado ‘Faà di Bruno’ di Marotta grazie ai loro insegnanti, in primis quelli del dipartimento di matematica e scienze. Insomma, un orto intelligente.

Un progetto innovativo, denominato ‘Ortogonale’, in cui zucchine, cetrioli, bietole, ravanelli, patate, fragole e altre tipologie di frutta e verdura vengono coltivate ‘sporcandosi le mani’ nel terreno, com’è giusto che sia, ma anche con l’ausilio di una complessa tecnologia, che suggerisce quando innaffiare e se servono nutrienti per il terreno, consentendo, inoltre, di tenere tutto sotto controllo da remoto, con report e grafici che arrivano direttamente su computer e altri dispositivi elettronici, che aiuteranno il personale scolastico a portare avanti l’orto anche durante l’estate, quando i ragazzi si godranno le meritate vacanze.

L’iniziativa, finanziata con circa 25mila euro di contributi ottenuti dal comprensivo ‘Faà di Bruno’ grazie ad un bando europeo legato all’educazione e alla formazione sulla transizione ecologica e in virtù, anche, al sostegno dell’amministrazione comunale, è decollata da circa un mese e mezzo e già gli alunni hanno potuto effettuare i primi raccolti.

"E’ un progetto che consente un approccio multidisciplinare – sottolinea la dirigente scolastica Pia Assunta Maria Palumbo –, che oltre al referente Paolo Cavitolo e all’insegnate Lucilla Luvieri coinvolge l’intera scuola e il corpo docente, garantendo ai ragazzi uno spazio didattico all’aperto che ha una ricaduta pratica su molte altre tematiche trattate con gli alunni, come il ciclo dell’azoto, gli effetti del ciclo giorno-notte, il PH, la lettura dei grafici, la proporzionalità e la statistica. Senza dimenticare – sottolinea la dirigente – l’aspetto dell’inclusività, perché permette importanti attività anche agli studenti diversamente abili".

Non poteva che essere lusinghiero il commento dell’assessore comunale all’ambiente Filomena Tiritiello: "E’ un’iniziativa importante e innovativa – osserva –, alla quale abbiamo dato volentieri il nostro contributo, perché unisce l’agricoltura biologica con la tecnologia, per garantire risparmio energetico ed idrico nell’ottica di una sempre maggiore sostenibilità. Va anche rimarcato, infatti, che il sistema di irrigazione ‘goccia a goccia’ automatico – conclude – è alimentato da un pannello fotovoltaico".