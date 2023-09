Gli alunni entrano in Consiglio: "Scopriranno come funziona"

Scuola e Comune vicini per far conoscere ai piccoli residenti come funziona una città: torna per la terza edizione ‘Ti presento il Comune’, il progetto ideato dalla presidenza del Consiglio comunale per far conoscere a bambine e bambini e a ragazze e ragazzi come funziona l’istituzione più vicina alla popolazione. In partenza il 21 settembre, con durata fino ad aprile 2024, il progetto si svilupperà in due modalità: per gli alunni delle scuole medie è previsto un unico incontro nella sala del Consiglio comunale di due ore. La prima parte sarà dedicata all’introduzione teorica ai principi costituzionali in tema di enti locali e agli organi di governo del Comune. Seguirà la simulazione di una seduta consiliare con l’elezione tra gli studenti del ‘presidente del Consiglio’ e la votazione di una delibera. Concluderà l’incontro la consegna del kitgioco da tavolo che ripropone in chiave ludico-didattica gli argomenti trattati. Per gli studenti delle superiori, il format prevede una lezione in classe e un incontro nella sala consiliare. "‘Ti presento il Comune’ è nato durante il Covid – spiegano Marco Perugini, presidente del consiglio comunale, e l’assessora Camilla Murgia – quando non potevamo accogliere persone in municipio. Abbiamo ideato il format e studiato il kit che abbiamo distribuito ai partecipanti. Appena si è potuto abbiamo incontrato bambini e ragazzi; ci siamo confrontati e fatto loro conoscere come funziona il Comune. Hanno riportato la loro esperienza nelle aule e, soprattutto, nelle famiglie".

Alessio Zaffini