Gli alunni ripuliscono la scuola. Ma i no-vax delirano sui social

Si sono concluse ieri mattina – simbolicamente per mano di studentesse e studenti – le prime operazioni di ripristino delle facciate dell’istituto Pirandello di via Nanterre deturpato, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi da scritte no-vax. "Grazie alla dirigente Bumma, alle e agli insegnanti e alle ragazze e ai ragazzi che, muniti di pennelli e vernici ad acqua, hanno pennellato l’ultima parte delle pareti esterne colpite da un atto ignobile e vile – ha detto il sindaco Andrea Biancani, che ieri era davanti alla scuola insieme al vicesindaco Daniele Vimini e alle assessore Camilla Murgia e Mila Della Dora –. Un’azione, quella della tinteggiatura, che gli studenti per primi hanno deciso di voler fare e che lancia un messaggio importantissimo agli autori ed alla città tutta: giù le mani dalla scuola".

Biancani aggiunge: "Stiamo verificando, insieme alle Forze dell’ordine, di poter risalire agli autori di questo atto ignobile e gravissimo che è stato compiuto anche in altre città italiane sempre in luoghi sensibili come quelli scolastici e sanitari". I no vax si sono scatenati anche sui social, con commenti pesanti sotto gli articoli che parlavano dello sfregio alla Pirandello. "Ci siamo subito confrontati con la dirigente Bumma – aggiungono Della Dora e Murgia – per ricontattare la Questura dopo che le nostre pagine sono state attaccate con commenti che promuovono odio e violenza scritti dalla stessa mano degli autori che hanno deturpato la Pirandello"