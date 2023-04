Gli ambientalisti sul Waterfront: "Le dune rischiano di finire sotto il cemento"

Waterfront di Fano sud: "Tra Metaurilia e Ponte Sasso le dune costiere rischiano di finire sotto il cemento e l’asfalto con danni anche per il Fratino, specie in estinzione". Le associazioni ambientaliste Argonauta, Italia Nostra Pesaro, Wwf Marche e La Lupus in Fabula hanno presentato un corposo documento con varie proposte per "ridurre la trasformazione dell’area" su cui si concentra lo studio per la riqualificazione di Fano sud e chiedono un incontro con l’Amministrazione comunale e con la società 3TI Progetti. Aggiungono gli ambientalisti: "L’unica buona notizia è lo spostamento della ciclovia Adriatica dalla linea di costa (era stata prevista sulla spiaggia ndr) a monte della ferrovia adriatica". Per quanto riguarda il Waterfront, le associazioni ricordano che "lo studio interviene su 8 aree ancora non edificate, definite ‘vuoti con potenzialità urbana’, presenti tra le frazioni di Metaurilia e Ponte Sasso. Questa definizione già indica l’impostazione mentale che porta a fare scelte edificatorie nelle uniche aree libere da cemento e asfalto sul litorale fanese. Un tratto di costa che il Prg classifica come ‘litorale marino a basso livello di compromissione’ e il Piano di gestione integrata delle zone costiere delle Marche come ‘aree potenzialmente dunali in zone scarsamente antropizzate’. Se lo studio approvato dal Comune fosse realizzato buona parte di queste superfici sarebbero impermeabilizzate e gli ultimi residui di dune costiere verrebbero coperti dal cemento". Le associazioni pongono anche il tema del "disturbo che le nuove attività antropiche arrecherebbero al Fratino, specie che nidifica in misura consistente in altri tratti della spiaggia di Torrette ed è inserito dall’Unione europea tra le specie da tutelare ed è presente nella lista rossa nazionale come specie in pericolo di estinzione". Le proposte che, Argonauta, Italia Nostra Pesaro, Wwf Marche e La Lupus in Fabula, chiedono di discutere con il Comune hanno l’obiettivo di "ridurre la trasformazione ed il degrado delle aree dunali e potenzialmente dunali per destinarle una fruibilità ambientalmente più sostenibile". "Vorremmo giungere – concludono gli ambientalisti – ad un progetto partecipato e condiviso".

Anna Marchetti