Gli ambulanti di San Decenzio organizzano un pranzo per sostenere la Caritas

Pesaro è una città solidale. Oggi alle 11 si terrà l’inaugurazione in via della maternità della nuova sede del Mercatino Caritas, trasferitosi da via del Seminario, dopo 12 anni di attività. Ieri, invece, è stata presentata la seconda iniziativa benefica, organizzata dagli ambulanti del mercato di San Decenzio a sostegno di caritas. "Invito tutti coloro che hanno un cuore grande – ha detto Valerio Tamburini, in rappresentanza degli ambulanti di San Decenzio – al pranzo a favore della Caritas che si terrà al ristorante Barcollo di Case Bruciate tra tre giorni, domenica 18 maggio. Menù fisso a 25 euro: 20 euro resteranno al risotrante e 5 euro saranno devoluti alla Caritas di Pesaro". Al pranzo solidale saranno presenti anche alcuni ospiti delle strutture Caritas, quali Casa Tabanelli; Casa don Giorgio e Casa fra’Arduino. "Sarà un momento di condivisione – ha osservato Roberto Drago, presidente Caritas Pesaro – rallegrato dal pranzo al ristorante per chi raramente ci può andare".

Alla presentazione dell’iniziativa benefica, organizzata da Tamburini in nome degli ambulanti, quale raccolta fondi a sostegno delle iniziative di Caritas – hanno partecipato Drago; il sindaco Andrea Biancani e tre assossori comunali (Frenquellucci, Pandolfi, Pozzi) oltre a operatori del sociale. "Voglio elogiare – ha detto Pandolfi – l’attenzione che gli ambulanti del mercato di San Decenzio coordinati da Valerio Tamburini stanno riservando a Caritas, la quale ha bisogno dell’aiuto di tutti noi, per l’importante missione al servizio dei più fragili". "E’ positivo – ha osservato Frenquellucci – che quella degli ambulanti non è un’attenzione estemporanea, ma si pone come una progettualità ricorrente e condivisa". Sulla stessa linea Pozzi: "Questi gesti, anche se piccoli, hanno un valore enorme: rafforzano il senso di comunità, ispirano altri a fare lo stesso e dimostrano che la solidarietà non è solo un dovere delle istituzioni, ma una responsabilità plurale. È grazie a queste iniziative che la società diventa più umana, più giusta e più vicina a chi ha bisogno".

Tornando al mercatino Caritas "l’apertura – spiega Claudia Moschini di Caritas –, a maggio e giugno, è fissata per la la terza domenica del mese, giorno del mercato cittadino. Nel mese di luglio si prevede un ampliamento degli orari. Tutte le persone che già conoscono il mercatino e ancor di più chi non ci ha ancora conosciuto, sono invitati a visitare il mercatino e a fare acquisti Coloro che intendono fare donazioni sono pregati di chiamare i seguenti numeri: 072164613 (Fondazione Caritas) o 340 4269933 (responsabile mercatino)".