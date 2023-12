Gli "Amici da sempre". Quel legame che non invecchia

Si definiscono ‘Gli Amici degli Anni 50’, o, ancora meglio, ‘I Veri Amici da Sempre’, perché sono tutti e dieci originari dei municipi di Colli al Metauro (Montemaggiore, Saltara, Serrungarina), si conoscono dai tempi delle scuole e si frequentano ancora oggi, che tutti hanno compiuto almeno i 70 anni. "Alcuni di noi – raccontano – erano in classe insieme alle ‘elementari’, e poi dai 18 anni in su tutti e dieci abbiamo fatto gruppo unico. Andavamo a ballare insieme e tutti siamo stati presenti al matrimonio di ciascuno". E nel corso degli anni si sono sempre frequentati in occasione delle ricorrenze più importanti delle rispettive famiglie, a cementare un legame che è nato poco dopo la metà del secolo scorso e che ancora è vivo e vegeto. Nei giorni scorsi si sono ritrovati tutti per festeggiare i recenti compleanni di Serafino Mariotti e Luciano Galanti. Accanto a loro c’erano gli immancabili Claudio Vitali, Adrio Baffioni, Tonino Guidi, Giuseppe Rossi, Enrico Conti, Gianfranco Nobilini, Claudio Rocchetti e Giampiero Gasparini.

s.fr.