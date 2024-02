Gli amici inglesi di Saint Albans aprono le sfilate

Oggi apriranno la sfilata del secondo corso mascherato del Carnevale di Fano 2024, gli amici di Saint Albans, giunti in città per vivere un week end ricco di emozioni. Visite guidate per la Fano Romana, il concerto della Sinfonica Rossini a Teatro e poi tutti i colori del carnevale per la delegazione guidata dal sindaco Anthony Rowlands accompagnato dalla moglie Annie. Intanto ieri mattina una stretta di mano tra primi cittadini e un momento istituzionale molto partecipato, per consolidare il gemellaggio tra le due città, attivo dal 1999. Nella sala della Concordia del Comune, oltre alle autorità politiche sono intervenute varie realtà che alimentano il gemellaggio, a partire da ‘Amici Senza Frontiere’ presieduto da Massimiliano Barbadoro e l’Ente Carnevalesca. Ma c’erano anche il preside Samuele Giombi e alcuni docenti del Nolfi-Apolloni i cui studenti a marzo faranno uno scambio con il liceo femminile di St Albans, e la suora inglese Catherine Southwood della chiesa anglicana di St Albans che dal 10 al 12 febbraio sarà ospite in città. Contribuiscono in modo prezioso a questa amicizia il Coro Polifonico Malatestiano e la Cappella del Duomo.