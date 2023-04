Gli “Amori maledetti“ vanno in scena all’Astra Una carrellata di grandi emozioni

"Amori Maledetti, Maledetti Amori. Storie di donne della musica e dei loro sogni infranti". È questo il titolo del doppio spettacolo in programma anche oggi alle ore 21,30 al Cinema Teatro Astra a Pesaro, organizzato dall’Associazione Culturale L’Anfora, con il patrocinio del Comune di Pesaro, del Quartiere 1 Centro Mare e del Quartiere 3 Colline e Castelli. Due serate tra parole e canzoni indimenticabili che proporranno un cast di artisti di primo livello che non è stato semplice riunire assieme per questo progetto (concept e testi del giornalista e autore Claudio Salvi). E’ un viaggio attraverso racconti immaginari di protagoniste della musica che hanno vissuto grandi amori, ma che spesso dell’amore sono rimaste vittime. Una storia di sogni spezzati, di passioni folli ma anche di lotte furibonde. Nella formula teatro-canzone, il progetto vede sul palco un quartetto di musicisti formato da: Clarissa Vichi (voce solista); Sara Jane Ghiotti (voce solista); Carlo Simonari (tastiere, fisarmonica, bouzouki e voci) e Simone Nobili (chitarre acustiche ed elettriche).

“Amori Maledetti, Maledetti Amori“ è il racconto di solitudini e fragilità attraverso un affascinante percorso fatto anche di parole che vedrà sul palco le voci recitanti di Giuseppe Esposto e delle attrici Giulia Bellucci e Francesca Di Modugno. Le storie di nove indimenticabili interpreti: Dalida, Edith Piaf, Joan Baez, Mia Martini, Loredana Bertè, Giuni Russo, Tina Turner, Lady Gaga ed Amy Winehouse. Ultimi biglietti disponibili, info e prenotazioni 338 2988419 oppure 339 3707313.

b. t.