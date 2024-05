Gli animali non sono capricci. Diciamo basta agli abbandoni

Girando per strade di Pesaro possiamo notare che le famiglie di oggi sono composte anche da amici a quattro zampe: ci sono cani e gatti che condividono la propria vita con uomini, donne e bambini, eppure ogni anno vengono abbandonati molti animali che vanno a incrementare il numero di randagi, pari a circa 900.000 (foto a destra una campagna Enpa contro gli abbandoni). Il fenomeno si ripete ogni anno, soprattutto in periodi che coincidono con le vacanze estive e quelle di fine anno. Tra luglio e settembre, ogni giorno, vengono abbandonati circa 600 animali tra cani e gatti e stessa cosa avviene tra novembre e febbraio. Noi della 2ª A della scuola secondaria di I grado “A. Manzoni” pensiamo che purtroppo si adotti un qualsiasi animale per un capriccio o per seguire una moda senza pensare a tutto il resto e si arriva così al malcostume dell’abbandono. A Pesaro ci sono tanti animali randagi, abbandonati da persone che prima di adottarli non hanno pensato che un animale è un essere vivente e ci se ne ne deve fare carico per molto tempo sotto ogni aspetto: sanitario, economico e anche giuridico. Anche prima di regalare un animale occorre assicurarsi che sia veramente gradito. Passeggiando per Pesaro, e non solo, possiamo vedere che anche animali originariamente selvatici come serpenti, conigli, roditori e tartarughe, che prima vivevano insieme a delle famiglie con tutte le cure necessarie, vengono abbandonati da un giorno all’altro causando danni all’ecosistema oppure sono buttati per strada con delle malattie trasmissibili all’uomo. Dobbiamo dire basta all’abbandono degli animali, invece che mandarli via e far loro del male, dobbiamo aiutarli. Se troviamo in città un animale abbandonato bisogna subito rivolgersi al Servizio Veterinario dell’Asur.