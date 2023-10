Gli annales degli Sbrozzi. La famiglia in un libro

Un libro su una delle famiglie storiche di Orciano, quella degli Sbrozzi, dalla quale, nel corso dei secoli, sono emersi personaggi importanti a livello nazionale, come Gabriele Sbrozzi (nato nel 1869), primo Segretario generale del Porto di Genova; e Dino (1873), docente di agricoltura a Padova e autore della bonifica di estese zone nei comuni di Cervia e Cesenatico, rese fertili e salvate dalla malaria; e anche amatissimi dai compaesani, primo fra tutti Emilio, medico condotto a Orciano per oltre 50 anni, fino al 1952, insignito dal Comune di allora della medaglia d’oro. Domani verrà presentato in anteprima il volume ‘Gli Sbrozzi di Orciano’ di Donatella Grimaldi, nipote di AnnaSbrozzi Grimaldi (1882-1972). L’appuntamento, aperto alla cittadinanza, è per le 17 all’auditorium ‘Santa Caterina’, in piazza Garibaldi a Orciano. Il libro parte dal capostipite Baldassarre (1490), "la prima figura degli Sbrozzi ad avere una consistenza storica", per poi tracciare il ‘percorso’ della famiglia in modo coinvolgente. "Il contenuto di quest’opera è molto eterogeneo – scrive l’autrice - poiché spazia dalla storia di Orciano, dei nostri antichi antenati e dalle vicende professionali o di vita dei predecessori a minuti ricordi e scherzose poesie famigliari… è il risultato del mio forte desiderio di fare memoria di ogni aspetto, pur se particolare o minimo".

"La genealogia degli Sbrozzi, dal capostipite alle generazioni attuali – evidenziano il sindaco e l’assessore alla cultura di Terre Roveresche, Sebastianelli e Patregnani - ha segnato la storia dei nostri luoghi, tracciando solchi indelebili nelle vite dei loro abitanti, così come ha marcato quella di ambiti territoriali lontani dal nostro, raggiungendo traguardi importanti in campo professionale e imprenditoriale. L’encomiabile lavoro di ricerca documentale e iconografica che ha impegnato gli attuali discendenti nella ricostruzione del percorso storico della famiglia ha il pregio di aver imbastito le trame della memoria per farne un tessuto pregiato costellato di vicende e ricordi, un patrimonio di affetti e tradizioni da tramandare alle nuove generazioni. Un testo che ripercorre le tappe della prestigiosa storia degli Sbrozzi nelle varie epoche non può che ricevere il plauso dell’amministrazione". L’evento di domani é patrocinato dal Comune e realizzato con la collaborazione di ‘Accademia dei Tenebrosi’ e ‘Officina degli Artisti’. Sandro Franceschetti