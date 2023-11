Gli anziani a lezione antitruffa

Si è tenuto mercoledì pomeriggio nel Bocciodromo Comunale di Acqualagna un incontro per la prevenzione delle truffe agli anziani. "Le situazioni presentate - sottolinea il sindaco Luca Lisi - hanno evidenziato che chiunque può cadere nelle trappole dei truffatori. Solo attraverso l’informazione e la prevenzione si possono evitare spiacevoli accadimenti che spesso comportano un importante danno economico per la persona truffata nonché un disagio personale da non sottovalutare. Il luogotenente Massimo Sergi, comandante della Stazione Carabinieri di Acqualagna, ha spiegato l’importanza della denuncia da parte delle persone offese le quali non devono vergognarsi dell’accaduto in quanto chiunque può cadere nella truffa".Il primo cittadino di Acqualagna ha poi ringraziato il Luogotenente Sergi per l’importante iniziativa.