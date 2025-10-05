Gli applausi di Gennari: "Il risultato ci sta stretto"

"La Vis Pesaro ha disputato una buonissima gara, voglio complimentarmi con i miei ragazzi poiché non era facile fare una prestazione del genere a Campobasso. Il pareggio ci sta stretto ma siamo soddisfatti della prestazione". È orgoglioso di ciò che i suoi ragazzi sono riusciti a fare mister Andrea Gennari alla prima sostituzione stagionale causa squalifica di Stellone: "Abbiamo dominato la gara in ogni zona di campo. Nella ripresa avendo fiutato l’opportunità di vincere abbiamo aggiunto anche qualche attaccante in più (l’inserimento di Jallow per Paganini al minuto sessanta è l’esempio più lampante ndr). Siamo riusciti a mantenere costantemente il pallino del gioco tra le nostre mani creando un gran numero di occasioni. Abbiamo segnato due reti ma ne potevamo fare anche il doppio."

Una soddisfazione, quella di Gennari, che aumenta anche nel considerare la forza dell’avversario messo sotto pressione soprattutto nel secondo tempo: "Eravamo coscienti della forza del Campobasso, soprattutto sulle corsie esterne. Siamo andati in difficoltà in particolar modo sulle loro ripartenze, due a inizio gara e una sul finale. Siamo stati comunque bravi nell’osare e nei posizionamenti in fase difensiva. Solo qualche episodio sottoporta che ci è girato storto non ci ha permesso la vittoria".

Nonostante il mancato raggiungimento dei tre punti la prova di forza pesarese resta sotto gli occhi di tutti e un ambizioso Gennari non nasconde le sue aspettative per questa stagione: "Vogliamo tornare a giocare i playoff. Anche nella gara contro il Campobasso la Vis Pesaro ha dimostrato di esserci e di voler tornare a fare grandi cose." Una Vis che nonostante i due punti nelle ultime due gare ha dimostrato di saper dominare l’avversario sia in casa che in trasferta, dimostrandosi superiore a due squadre che attualmente risiedono in zone di classifica superiori alla sua come Gubbio e Campobasso. La stagione, che non ha fin qui sorriso in termine di punti ai pesaresi, è ancora però molto lunga e non esclude sorprese in futuro: "Il campionato resta equilibrato poiché ha già dimostrato in diverse circostanze che si può vincere e perdere contro chiunque. Noi siamo consapevoli della nostra forza e solo prossimamente potremmo tirare le somme del nostro lavoro".

Lorenzo Mazzanti