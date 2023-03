Gli applausi per Franca. E tutti gli altri appuntamenti dopo l’8 marzo

Tra gli applausi e il giallo delle mimose, la commediografa Franca Mercantini ieri, nella sala del Consiglio comunale, ha declamato la poesia inedita e destinata a celebrare le donne: "Prò le donn determined e intelligent cle n’à paura de gnent Le jà rimbuched le manich e strett i dent e le jè gid contra le cativ corent!", ha detto Mercantini che ha concluso con un monito: "Molt port sé spalanched e ma la modernità a arived. Prò ancora an é tutt fatt: attenzione se fa prest artorné indria". Davanti ad un pubblico di associazioni femminili, Mercantini ha ricevuto il plauso dalle istituzioni rappresentate dalla consigliera regionale Micaela Vitri e dall’assessore Camilla Murgia, dal vicesinda Vimini e dal presidente del Consiglio comunale, Marco Perugini. Vitri, promotrice dell’appuntamento, che ha sottolineato la storia di coraggio di Mercantini: "Per tutti simbolo del vernacolo pesarese al femminile, Franca Mercantini è anche modello di autodeterminazione per le donne. Mercantini, donna di grande energia, ha superato violenze indicibili nel periodo della guerra e, ancor più forti, dentro le mura domestiche, dove per 30 anni è stata vittima di un marito violento. È riuscita a denunciare, a trovare la propria autonomia, a liberarsi". Prima dell’incontro con Mercantini, Murgia e l’assessore Frenquellucci hanno consegnato la borsa di studioo da 4mila euro alle studentesse di Ingegneria per la Sostenibilità Industriale" e "Green Industrial Engineering" della sede pesarese di Univpm e Uniurb.

I prossimi appuntamenti: martedì 14 marzo, al Campus nell’aula magna dell’istituto Bramante- Genga, alle ore 17,30 la proiezione di "Corpi in vendita" curato da Lucia Ferrati, realizzato dalla provincia in con l’associazione Percorso Donna. "E’ un documentario che riprende il precedente realizzato nel 2007– spiega Ferrati – "Donne dall’antichità ai nostri giorni". L’attuale "Corpi in vendita" riprende il percorso iniziando dal fenomeno allora in via d’espansione che è il femminicidio. Con l’aumento delle vittime la questione è aperta e registra anche caratteristiche di efferatezza e sfregio". Il documentario inoltre indaga e mette in relazione tre epoche: dalla legge Merlin negli anni ’50, al fenomeno delle baby squillo fino al mercato pornografico e la stretta relazione con le piattaforme digitali. Infine l’ Unilit Università Liberata Itinerante collegata all’ Università degli Studi di Urbino ha organizzato due incontri in onore del mondo femminile. Spiega Maria Rosa Tomasello, presidente di Unilit: "Dopo aver ripercorso la vita e la figura di Matilde Serao (giornalista fondatrice di due giornali "Il Mattino" nel 1892 e "il Giorno" nel 1904), la studiosa Donatella De Negri, il 24 marzo alle ore 16 presenterà la figura della scrittrice Sibilla Aleramo. Due figure oggi poco ricordate nei percorsi scolastici e non solo, ma di grande spessore ed impegno etico e letterario".

Solidea Vitali Rosati