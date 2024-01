Gli appuntamenti di domani

Un lunedì pieno di appuntamenti, domani, per la Giornata della Memoria, posticipata per la ricorrenza dello Shabbat. Alle 9.30, al Teatro Sperimentale, i ragazzi potranno dialogare sopra il tragico tema dello sterminio degli ebrei, assistendo anche alla consegna delle medaglie d’onore agli eredi di Silvio Alessandrini, Michele Gallizioli, Settimio Guidi e Luigi Quarti. Alle 11.45, allo Sperimentale, la pièce teatrale "Messia e Rivoluzione. Storia e storie del Bund". Alle 16.30, in Sala Rossa, la presentazione del libro "Memme Bevilatte salvata da Teresa" e, alle 17.30, l’inaugurazione della mostra "Besa, un codice d’onore" a Palazzo Gradari.