Gli appuntamenti per il 25 aprile

FANO

Anche a Fano, come ovunque, si celebra oggi il 78° anniversario della Festa della Liberazione. Alle 10.15 il ritrovo dei partecipanti di fronte al Comune in via San Francesco d’Assisi e deposizione della corona d’alloro alla lapide Anpi, commemorativa dei partigiani fanesi caduti.

Alle 10.30 il corteo si porterà al Monumento alla Resistenza (Giardini della Rocca Malatestiana) e, alle 10.45, al Monumento ai Caduti di tutte le guerre in viale Bruno Buozzi. Parteciperà una delegazione dell’Anpi cittadina. A Pergola, alle 13, si svolgerà il "Praqnzo della Liberazione" al Centro sociale Squola. Domani sera alle 21 a Mondavio, alla Biblioteca di San Michele al Fiume, si presenterà l’incontro "Marche, nascita di una democrazia. Storie, nomi e volti della libertà". Presentato da Luca Liusei con intervalli di storie e canti della Resistenza a cura dei "Diatonia".