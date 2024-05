Gli appuntamenti urbinati dei tre candidati sindaco

Depositate le liste 11 liste elettorali, che contano in complesso circa 300 candidati al Consiglio comunale, riprendono gli incontri coi cittadini dei tre aspiranti a sindaco di Urbino, in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Per Maria Francesca Crespini e il gruppo “Futura“ doppio appuntamento, entrambi alle 21: questa sera a Montesoffio, nel Circolo Arci, e venerdì a Canavaccio, sempre nel Circolo Arci.

Ai tre appuntamenti coi residenti, mercoledì nel Circolo Arci di Torre San Tommaso, giovedì nella Sala del Minatore per Montecalende e Ca’ Mazzasette e venerdì nella sala comunale ex asilo di Pieve di Cagna, tutti alle 21, Scaramucci e la coalizione “La città che verrà“ aggiungono un evento insieme al sindaco di Bologna, Matteo Lepore: appuntamento alle 17 di sabato, alla Fortezza Albornoz, per confrontarsi col mondo del terzo settore.

Tre incontri per Maurizio Gambini e la coalizione “Città concreta“, tutti alle 21: si parte stasera con Minera e Montecalende, nella Sala del Minatore, poi giovedì a Scotaneto, nel Salone Acli della chiesa, infine venerdì a Castel Cavallino, nella sala civica dello stadio.

