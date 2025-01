Gli aquiloni d’Urbino diventino patrimonio Unesco

Gli aquiloni “all’urbinate“ si avviano a diventare patrimonio immateriale tutelato dall’Unesco. È questo l’obiettivo dichiarato dagli organizzatori della tradizionale Festa, ovvero Comune di Urbino e Associazione delle Contrade, festa che quest’anno giunge all’edizione numero settanta, anche se è partita più di 70 anni fa. Ieri mattina la presidente Isotta Pretelli assieme agli assessori Massimiliano Sirotti e Francesco Guazzolini hanno infatti presentato una due giorni dedicata a far conoscere la tradizione dell’aquilonismo urbinate, un vero e proprio patrimonio culturale immateriale, ai responsabili del Tocatì, la rassegna veronese che ingloba i giochi di strada tradizionali italiani, che è già sotto l’egida Unesco dal 2022.

"Grazie alla collaborazione tra i tre assessorati a politiche educative, turismo e cultura – ha detto Massimiliano Sirotti, titolare del primo – puntiamo a promuovere sempre di più la festa dell’aquilone, richiedendone l’inserimento nel prestigioso Tocatì, in cui già sono inseriti i trampoli di Schieti. Quando si parla di patrimonio immateriale si può parlare di tante cose: conoscenze, tradizioni, artigianato, oralità, feste e eventi. L’aquilone urbinate racchiude molti di questi ambiti, e crediamo sia un candidato ottimo per aggiungersi ai tanti giochi antichi tutelati dall’Unesco. Per questo abbiamo organizzato un momento apposito dedicato a far conoscere ai vertici del Tocatì e dell’Associazione Giochi Antichi la nostra memoria, la nostra pratica dell’aquilone e la nostra festa. Venerdì pomeriggio arriverà a Urbino Valentina Lapiccirella Zingari, responsabile scientifica del Tocatì, e alla sala del maniscalco avrà modo di vedere e toccare con mano i laboratori aquilonistici allestiti dai contradaioli. Crediamo che anche noi urbinati da questa conoscenza reciproca possiamo trarre consapevolezza del patrimonio immateriale che abbiamo, per valorizzarlo. Sabato alle 15 poi alla sala Serpieri si aggiungeranno il presidente e il vicepresidente dell’Associazione Giochi Storici di Verona e Leandro Ventura, direttore dell’istituto centrale per il patrimonio immateriale del Ministero della Cultura, per un incontro aperto a tutti dal titolo “La salvaguardia del patrimonio immateriale ad Urbino“, un focus su quello che potrebbe diventare la tutela dell’aquilonismo della città ducale".

In un’epoca in cui la globalizzazione e la modernizzazione hanno portato grandi vantaggi, rimane il rischio di cancellare le tradizioni di un luogo. "Le amministrazioni locali – ha detto l’assessore al turismo Guazzolini – devono preservarle, trasmetterle nelle scuole per le nuove generazioni e farle conoscere al turista per vederle e provarle. Fin da subito mi sono adoperato per trovare delle risorse per supportare la festa dell’aquilone e l’ho fatto convintamente per ciò che rappresenta anche come patrimonio immateriale".

Ha concluso Isotta Pretelli: "Iniziamo qui il percorso per la edizione numero 70: Urbino ha tanto, ed è una sfida valorizzare il suo immenso patrimonio adeguatamente. Negli ultimi anni ci siamo resi conto di cos’è la festa; sapevamo già di essere la festa più antica ma altri hanno saputo promuovere meglio eventi analoghi generando dei volani più imponenti per il territorio. Noi però siamo gli unici in cui tutta una popolazione sa fare aquiloni, non un piccolo gruppo, e li facciamo di carta solo noi. Persino la matassa di cotone la facciamo in un certo modo. Il nostro aquilone va salvaguardato: cosa c’è di meglio di una certificazione della sua tradizione negli enti giusti? La losanga fatta con canna, carta o stoffa e colla viene dalla Cina ed è nostro patrimonio fin dal rinascimento".

Giovanni Volponi