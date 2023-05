Gli arcieri urbinati tornano ad essere “invincibili“

Trofei collaudati, ma nuove soddisfazioni per la Compagnia Feltria Arcieri di Urbino, che domenica ha conquistato a Cupramontana il Torneo della Marca per la 4ª volta nelle ultime 8 edizioni. Il torneo di arcierìa storica, che coinvolge tutte le compagnie che praticano tiro storico e tradizionale nelle Marche, ha visto battersi una ventina di squadre. La gara ha visto due momenti: al mattino le selezioni interne per decretare quattro campioni per squadra; al pomeriggio la finale con quattro bersagli e otto frecce, due a testa, da tirare verso ognuno di essi.

I quattro rappresentanti urbinati, Luca Albergati, Gabriele Scaglioni, Nicola Petricca e Claudio Fraternale, dopo un testa a testa con la compagine di Grottazzolina, hanno infine trionfato portando a casa il palio, un vessillo dipinto che rimarrà dunque a Urbino per un anno dopo esserci già stato nel 2014, 2016 e 2017. "Il trofeo della Marca – spiega il presidente Marco Marcheggiani – è per noi davvero molto sentito e siamo felicissimi per la vittoria. Ci eravamo allenati su bersagli simili (15 metri di distanza, a tema vino verdicchio) nei giorni precedenti proprio per migliorare le nostre abilità. L’organizzazione è stata molto efficiente e gentile, e li ringraziamo per questo".

"Per sorteggio, il prossimo anno toccherà a noi organizzare la prossima edizione, e questo ci entusiasma molto. Dedico la vittoria a Giovanni Bischi e Annamaria Stefani, nostri compagni prematuramente scomparsi nei mesi scorsi". Per la compagnia delle “aquile ducali“, questo il soprannome del gruppo, le attività sono sempre in fermento: oltre ai corsi settimanali di tiro aperti a tutte le età che si tengono alla palestra della scuola Volponi, il gruppo animerà anche il Compleanno del duca a giugno e la Festa del duca ad agosto, durante la quale organizzerà il trofeo nazionale Marco Risi con tanti arcieri da tutta Italia. Conclude Marcheggiani: "Chiunque sia interessato, può contattarci alla mail [email protected]; in alternativa, domenica 14 alla fortezza Albornoz in occasione di un torneo interno, ci sarà un laboratorio di tiro per avvicinarsi al nostro sport".

Giovanni Volponi