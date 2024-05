Gli “arrampicatori“ trovano una vera patria nell’antica Casteldurante

Arrampicatori da tutta Italia chiamati a raccolta ad Urbania per la prima edizione dell’Urbania Climbing Festival, da domani a domenica. Saranno le mura del centro storico dell’antica Casteldurante a ospitare questa tre giorni dedicata agli sport outdoor che avrà il suo culmine in una competizione a premi di street boulder, l’arrampicata che ripropone in ambiente urbano le movenze delle scalate su roccia.

Ad Urbania le protagoniste saranno le mura storiche del centro e i cortili e le mura di palazzo ducale, pronte ad essere scalate per un evento che, seppure alla prima edizione, ha richiamato già soltanto con le pre-iscrizioni oltre cento appassionati: "Siamo felici di portare ad Urbania questo appuntamento – dice il durantino Iacopo Santi, presidente dell’associazione Mover che organizza l’evento –. Oltre allo street boulder ci saranno varie discipiline a disposizione di tutti gli sportivi come break dance, slackline, pilates, yoga, trekking, agility dog, mountain bike, danza verticale, orienteering e ocr".

Un grande villaggio all’insegna dello sport verrà allestito al Barco ducale che diverrà il campo base per tutte le attività: "Non mancheranno – continua Santi – momenti di festa e di incontro: venerdì ci saranno gli interventi degli alpinisti Paolo Castellani e Enrico Sacchi sull’esplorazione di Monte Nerone e di Marco Mignano sulla corsa in montagna, sabato invece sul palco Giacomo Meliffi, urbaniese membro del Eagle Team del Cai, e di Matteo della Bordella, noto alpinista e arrampicatore italiano. Saranno tre giorni con tante persone che potranno scoprire Urbania e le sue bellezze ma anche una occasione per Urbania di avvicinarsi a tante discipline sportive, vogliamo fortemente che questo festival sia condiviso con la comunità".

Andrea Angelini