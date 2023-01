Gli artisti della ceramica reinventano il presepe

A cura dell’Associazione “Amici della Ceramica“ è in esposizione a Urbania, nella sala Montefeltro del Palazzo Ducale, in corso Vittorio Emanuele II, una pregevole mostra dei Presepi di ceramica. Nello specifico sono esposti pezzi unici di artisti locali che testimoniano la continuità della presenza di botteghe artigiane nel solco della tradizione che fu della antica Castedurante. Tradizione che resta viva nella cultura locale che la Associazione promuove con iniziative aperte e visibili come questa, oltre che attivare tutto l’anno corsi di ceramica per appassionati e studenti. Si tratta di una mostra di qualità, inserita in un contesto d’arredo originale e vi espongono Ettore Benedetti, Silvio Biagini, Orazio Bindelli, Letizi, Raimondo Rossi, Amerigo Salvatori e Antonio Violini. La mostra, che ha ricevuto presenza entusiasta di visitatori, resterà aperta fino ad oggi con il seguente orario dalle ore 10 alle ore 12 e nel pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19. "Siamo soddisfatti dell’adesione ricevuta – sottolinea il presidente della “Associazione Amici della Ceramica“, Dante Marchi – la ceramica artistica costituisce patrimonio identitario e culturale del nostro territorio ed in una fase storica ove a predominare è la plastica ci impegniamo invece a sostenere e promuovere ciò che il tempo riconosce come...