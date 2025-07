Gli artisti dell’infiorata brillano anche in Vaticano

Una tradizione lunga decenni s’incrocia con una che quest’anno compie ben quattro secoli. Gli artisti dell’infiorata del Corpus Domini di Fermignano hanno partecipato al 400° anniversario dell’Infiorata storica di Roma, festeggiato tra sabato e domenica in Vaticano.

Quasi 20 infioratori, più alcuni autisti, sono arrivati nella capitale con la Pro loco Fermignano, una delle oltre 30 Pro loco italiane ad aver partecipato: 800 volontari in complesso, che hanno realizzato opere d’arte effimera lungo via della Conciliazione, in piazza San Pietro e piazza Pia, oltre a un quadro sul sagrato di San Pietro, ricevendo poi la benedizione di papa Leone XIV. La prima Infiorata storica risale al 29 giugno del 1625 e fu riscoperta nel 2010, diventando poi un appuntamento fisso grazie alla Pro loco di Roma Capitale, a cui Fermignano ha preso parte tre volte. Un’occasione che celebra la cultura, la fede e la coesione tra le comunità, in cui i volontari si sono messi al lavoro sabato sera, proseguendo per tutta la notte allo scopo di trasformare in un’opera concreta, fatta con sale grosso e segatura tinta con colori organici, il disegno "Le porte della speranza", del professor Andrea Passanisi. "Come ogni anno, la Pro loco di Roma dà un tema e quest’anno era il titolo del Giubileo, "Pellegrini di speranza" – spiega la segretaria, Paola Marconi –. Nel disegno di Passanisi, come nel "Cristo di San Giovanni della croce", opera di Salvador Dalì a cui s’ispira, si ribalta la prospettiva della crocifissione, mostrandoci lo sguardo dall’alto di Dio sul figlio. C’è stata una preparazione lunga mesi, possibile anche grazie al supporto della Pro loco. Lavorare al Vaticano è stata un’esperienza molto forte: il fatto stesso di doverlo fare in ginocchio, durante tutta la notte, fa parte del sacrificio che scegliamo di fare". Felice per la qualità delle attività proposte dalla Pro loco è il presidente Loris Scansalegna: "Ho assistito con orgoglio e soddisfazione a quanto i nostri volontari abbiano e stiano realizzando nel tempo. Sono il vanto e la soddisfazione di tutta Fermignano e della Pro loco stessa"

n. p.