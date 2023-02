Gli artisti di ProArt per gli alluvionati

TERRE ROVERESCHE

Ben 60 artisti della ‘ProArt’ hanno donato proprie opere per raccogliere fondi da destinare ai comuni colpiti dall’alluvione del 15 settembre scorso. Opere, in totale più di 100, esposte attualmente in una mostra allestita in una sala del Museo Archeologico di Castelleone di Suasa (An). Ciascun lavoro è in vendita e l’intero ricavato andrà a favore delle popolazioni che hanno subito gravi conseguenze durante il drammatico evento che ha causato, oltre a danni incalcolabili, anche 13 vittime (12 morti accertati e una donna dispersa). "La nostra associazione – evidenzia il presidente Gabriele Polverari – è sempre disponibile quando si tratta di partecipare a eventi artistici con finalità solidali". La mostra è visitabile sabato e domenica, dalle 15,30 alle 19.

Info: 338.7665049