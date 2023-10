Gli atleti di wrestling sono “Fuori controllo“

Dopo 20 anni di assenza, la magìa del wrestling, lo sport-spettacolo tra i più amati al mondo, ritorna nella provincia di Pesaro-Urbino con un nuovo spettacolo che si preannuncia pieno di sorprese. Oggi alle ore 18 (al Palazzetto dello sport in via Gamba) la WIVA Wrestling porterà ad Acqualagna “Fuori controllo“, uno show in cui si esibiranno alcuni dei migliori lottatori italiani per un evento adatto a tutta la famiglia, uno spettacolo che è già pronto a stupire. Durante la serata, infatti, Luke Zero, Lara Wild e la Psycho Rhapsody difenderanno i loro titoli, rispettivamente Campione d’Italia, Campionessa Femminile e Campioni di Coppia, contro Matt Disaster, Tiffany e Winged Knights.

Nell’evento sarà inoltre possibile assistere ad altri incontri in cui appariranno il lottatore mascherato Makro Diamond, il vincitore della Coppa Italia Rocco Gioiello, il picchiatore Steven Strike e tanti altri ancora. La WIVA Wrestling è una realtà che vanta all’attivo 10 anni di eventi in tutta Italia e le gesta dei suoi atleti vengono trasmesse in televisione e sul web promuovendo non solo la disciplina, ma anche i territori.

“Fuori controllo“ sarà anche un volano per promuovere il territorio poiché sarà ripreso e trasmesso successivamente in tutta Italia nella tv nazionale nel canale Euro Tv. Per maggiori informazioni rivolgersi ai profili social della WIVA Wrestling.