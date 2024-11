"Gli atti su “Raphael Urbinas“ potrebbero essere giudicati nulli"

La mostra “Raphael Urbinas“ cambia nome. Non è più esposizione ma diventa allestimento delle sale di collegio Raffaello. Attualmente, quella che è stata inaugurata dall’amministrazione comunale lo scorso marzo come mostra didattica che raggruppa le maggiori opere del divin pittore riprodotte in maxi formato ad alta qualità, è chiusa da una decina di giorni. Il motivo? Il passaggio per la gestione a Urbino Servizi alla quale sono stati affidati 73mila euro con la delibera numero 63 del 28 agosto.

Sulla vicenda ci torna il consigliere comunale di opposizione Maria Francesca Crespini tirata in ballo dal sindaco che ha dichiarato che la mostra era stata votata anche dal consigliere di CUT nominato nel 2019: "Il mio consigliere, Arianna Arganese, componente del Cda del Legato Albani, non ha mai votato le delibere che hanno deciso la realizzazione di questa mostra, ovvero la delibera 40 del 2023 e l’affidamento delle riproduzioni ad Haltadefinizione (delibera 43 nel 2023) in quanto assente. L’avvocato Arganese ha solo votato il passaggio di queste repliche al Comune di Urbino nel cda del 27 marzo 2024, che è molto diverso da quello che dice il sindaco Gambini. Il sindaco non mescoli le carte e dica la verità su questo clamoroso suo dietro-front".

Il Cda del Legato sta in carica, da statuto, 4 anni, perciò tutti gli atti deliberati dopo il 23 settembre 2023 (era stato nominato il 23 settembre 2019) potrebbero essere nulli in quanto deliberati da un cda decaduto. Questo è quello che si chiedono dalla minoranza, come per le fatture sulla la stampa delle riproduzioni sono state pagate dal Legato sotto la voce arredi e attrezzature per uffici e sale del Collegio. Seduta convocata nuovamente nelle ultime settimane per riapprovare la convenzione con il Legato Albani per la gestione della mostra. Dunque secondo l’opposizione "la toppa che sta cercando di mettere su questa vicenda l’Amministrazione e che ha portato alla chiusura temporanea di questa mostra, è molto peggio del buco causato dai loro errori amministrativi". Crespini e tutta l’opposizione proseguono sulla mostra e nel prossimo Consiglio comunale, quello di giovedì 28 presenteranno due interrogazioni relative alla chiusura della mostra e alla possibile nullità delle delibere, in carica ci sarebbe stato solo il sindaco in quanto presidente. "Gambini dopo aver scritto nel Piano delle linee programmatiche 2024-2029, pubblicate sul sito del Comune di Urbino, che “la mostra Raphael Urbinas offre un unicum al mondo“ ed è definita come “mostra di livello“ che potenzierà l’offerta culturale del Comune di Urbino, oggi fa un clamoroso dietro-front e dichiara che è più opportuno chiamarla “locali arredati con repliche di Raffaello“ e chiude temporaneamente la mostra. Poveri soldi di noi cittadini, povera Urbino", chiosa Maria Francesca Crespini.

Francesco Pierucci