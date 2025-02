Gli attori per il teatro: merita la lista Unesco

Continua in città l’ondata di forti proteste per l’esclusione dalla lista per la candidatura all’Unesco stilata dalla Regione dei teatri marchigiani. Dopo vari interventi sulla stampa e tantissimi commenti di protesta sui social dei cittadini (Paolo Ragni ha raccolto oltre 14mila firme online), domenica pomeriggio c’è stato un flash mob fuori dal teatro con un lungo cartello nell’anteprima della messa in scena dello spettacolo con protagonista l’attrice Amanda Sandrelli.

Anche il direttore del teatro Sandro Pascucci che ha partecipato per primo ad una delle riunioni indette in Regione per formare la lista dei teatri che sarebbero stati prescelti ha rilasciato una dichiarazione: "Dopo la prima riunione con sindaci ed amministratori ai primi di ottobre, ero presente in rappresentanza del Comune di Cagli nella successiva di fine ottobre dove erano stati già scremati dal primo elenco di oltre cento vari teatri e ne erano rimasti sessanta, con le priorità di selezione che erano indicate nella appartenenza alle aree interne, stato di efficienza e bellezze storiche delle strutture ed altre che non sto ad elencare. Io sostengo che il teatro di Cagli avrebbe avuto ogni opportunità. A sorpresa contraddicendo in gran parte alle prime direttive di selezione, Cagli non è stata inserita nella lista. Una vera ingiustizia anche per il prestigio riconosciuto che ha ormai da qualche decennio per i tanti spettacoli con attori e cantanti a livello nazionale e una struttura architettonica tra le più capienti e con artistici decori che ne fanno un vero gioiello riconosciuto tra l’altro anche dai tanti importanti personaggi che hanno calcato il suo palcoscenico. Il Carlino ritengo che sia un autorevole testimone di quanto affermo con i tanti articoli pubblicati su spettacoli ed interviste di importanti personaggi dello spettacolo. Il Comune di Cagli ha già avviato iniziative con l’incarico ad un legale per avere accesso agli atti della selezione regionale e se siano state rispettate in modo imparziale ed in ogni passaggio quanto previsto dal protocollo della Regione".

Anche l’attrice Amanda Sandrelli dal palco durante lo spettacolo ha manifestato la propria adesione alla protesta ed ha anche poi dichiarato: "I teatri delle Marche sarebbero tutti di essere riconosciuti dall’Unesco, molto importanti per la loro storica attività ed in particolare per questo di Cagli con una acustica davvero eccellente con un armonioso contesto storico artistico. Credo che sia una vera ingiustizia non essere riconosciuto tra quelli selezionati e faccio un appello affinchè si possa riflettere perché merita il riconoscimento di patrimonio Unesco".

Mario Carnali