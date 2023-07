Gli auguri di Morandi alla super Maria Tena

Ha fatto il giro del web ieri la foto di Gianni Morandi con la fanese Maria Tena. Nel primo pomeriggio, il post in cui il cantante di Monghidoro festeggiava i 90 anni della famosa ristoratrice fanese, contava già 1255 commenti e 222 condivisioni. E tra la valanga di like ricevuti, c’era anche quello di Jovanotti.

Di ritorno dalla tappa Senigalliese del suo tour, infatti, Morandi si è fermato a pranzare a Fano nel ristorante "Da Maria", in via IV Novembre, evidentemente molto frequentato e apprezzato non solo dai fanesi. Ha infatti una storia che inizia nel 1968, una tradizione familiare che ha saputo contraddistinguersi per la genuinità dei prodotti, la freschezza del pescato e la manualità di Maria che a 90 anni continua a tirare la sfoglia e preparare dolci come la sua famosa "pasta Margherita". Cosa ha di particolare questo locale? La proprietaria e cuoca, appunto la signora Maria Tena, apre solo quando la barca torna con un pescato soddisfacente. "Oggi ho da mangiare solo per tot persone" ci si sente dire entrando. Non è la prima volta che Morandi fa conoscere al suo pubblico social tipicità gastronomiche, anche della provincia di Pesaro e Urbino.

Questa volta Morandi ha scattato la foto pubblicata, proprio nella cucina di Maria, aiutandola a sorreggere uno splendido vassoio di pescato del giorno. "26 luglio. Fano. Maria ha novant’anni e cucina da 70 nella sua storica trattoria. Una grande gioia per il palato! #evviva #gogiannigo " ha scritto. E a Fano c’è chi, vedendo sui social che Morandi era in città, si è precipitato "da Maria" per scattare una foto col cantante che però… se n’era già andato.