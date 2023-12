Gli cade addosso l’albero mentre guida

Stava guidando la sua Ford Fiesta a San Costanzo, sulla strada per Mondolfo, quando un albero gli è caduto addosso, danneggiando l’auto ma per fortuna lasciandolo illeso. Ma sono un’infinità le piante crollate a causa del vento, con strade chiuse per ore e zone transennate per il pericolo di crolli dai tetti degli edifici. E’ un autentico bollettino di guerra quello relativo alle 24 ore trascorse dal tardo pomeriggio di venerdì a ieri sera a causa del forte vento, nell’area di Fano e di tutto l’entroterra metaurense e del Cesano, anche se, per fortuna, non si sono registrati danni alle persone.

Svariate, a causa dei fenomeni atmosferici delle ultime ore, anche le problematiche nei centri dell’entroterra, specie sul versante del Cesano. A partire da Pergola, dove si sono registrati tra ieri e la notte antecedente il crollo di due alberi con relativi disagi alla circolazione stradale: uno in via Dante, nel capoluogo, e un altro in località via Delle Querce, in zona Colventoso. Scendendo dal territorio della città dei Bronzi in direzione mare, vanno evidenziati a Fratte Rosa due episodi di una certa entità. A partire dal crollo, nel giardino di in una casa di via Romiti, di un grosso albero che ha schiacciato il lunotto e la parte superiore di un veicolo: una Fiat 500, demolendo anche parte del cancello di recinzione dell’immobile. Sempre nel paese delle terrecotte, va segnalata la caduta di una quercia, alta circa 15 metri, sulla Sp 115, tra la frazione di Torre San Marco e la zona di del Convento di Santa Vittoria.

Procedendo verso valle, va rimarcata la chiusura, ieri mattina, dalle 6,30 alle 9,30, della Sp 5 Mondaviese tra la cittadina roveresca e la frazione di San Michele al Fiume, causata dalla caduta sulla carreggiata di una quercia. Sul posto, per il ripristino della viabilità, la polizia locale della Media Valcesano e i carabinieri di Terre Roveresche. Più a valle, nel territorio di Mondolfo e Marotta (dove il vicesindaco Carlo Diotallevi ha attivato il Coc nelle prime ore di ieri mattina) sono stati almeno una decina gli interventi per la caduta di alberi. A cui vanno aggiunti quelli per transennare tre immobili del centro storico onde evitare le conseguenze della caduta di tegole e frammenti di cornicioni.

Sandro Franceschetti