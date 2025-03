Gli cade tubo da 400 chili. Lavoratore gravissimo

di Antonella MarchionniGrave infortunio sul lavoro, nel primo pomeriggio di ieri intorno alle 14,30, alla Futura spa, azienda del gruppo Boscarini, nella sede distaccata di Macerata Feltria che si trova nella zona artigianale prato. Un dipendente di 50 anni, sposato con figli, di Sestino, è stato colpito da un tubo di circa 400 chili che gli è caduto addosso da un’altezza di circa due metri e mezzo.

L’uomo, impiegato nella ditta che si occupa di stampati in plastica e assemblaggio tubi, ha riportato un trauma dorsale e al momento si trova in prognosi riservata all’ospedale di Torrette ad Ancona. Insieme ad altri due colleghi stava legando dei tubi e uno di questi, nel tentativo di agganciarli da terra, gli è crollato addosso colpendolo alla schiena. A prestargli i primissimi soccorsi sono stati i suoi colleghi di lavoro e i dipendenti di un’azienda vicina che hanno chiamato subito il numero di emergenza.

Immediato l’intervento del 118. E’ stato necessario il trasporto al nosocomio anconetano con l’eliambulanza, in codice rosso. Sul posto sono intervenuti i tecnici del servizio di prevenzione sicurezza ambienti del lavoro dell’Ast di Pesaro per ricostruire la dinamica e ascoltare le prime testimonianze. "Appena ho ricevuto notizia dell’infortunio – racconta il sindaco di Macerata Feltria Massimiliano Gorgolini –, ho raggiunto la sede della ditta Futura spa e ho parlato con alcuni lavoratori dell’azienda a fianco che mi hanno spiegato l’accaduto. L’episodio ha lasciato tutti sconvolti, me compreso, visto che il lavoratore infortunato lo conosco fin da giovane perché siamo coetanei e siamo cresciuti insieme. Noi tutti speriamo che le sue condizioni migliorino e che ci siano al più presto buone notizie. Siamo vicini alla famiglia".

Quanto accaduto ieri riporta l’attenzione sulla necessità di aumentare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro per evitare il ripetersi di simili incidenti. Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro era stato anche l’oggetto del recente incontro che si è svolto il mese scorso in Prefettura a Pesaro e al quale hanno partecipato anche l’Ispettorato territoriale del Lavoro, l’Ast e l’Università di Urbino Carlo Bo, nonché le principali organizzazioni sindacali, Confindustria e sue associate. In quella sede sono stati esaminati alcuni dati forniti dalla Direzione territoriale dell’Inail.

"L’obiettivo di questo confronto – aveva detto il prefetto di Pesaro e Urbino Emanuela Saveria Greco – è di arrivare a definire strategie condivise, volte a migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro".