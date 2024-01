Gli chef d’Urbino motore del movimento turistico

Un nuovo anno che inizia con le migliori premesse per la ristorazione urbinate: sono quattro i locali segnalati nelle due guide più prestigiose del settore. Su Gambero Rosso, L’Angolo Divino e la new entry Ponente. Su Michelin, Portanova e Urbino dei Laghi. Tutti soddisfatti ovviamente i quattro protagonisti, a cui abbiamo chiesto di raccontarci cosa sta dietro un riconoscimento di una guida.

"Ormai sono diversi anni – ci racconta Tiziano Rossetti dell’Angolo Divino, in via Sant’Andrea – che porto Urbino su varie guide: Gambero Rosso, l’Espresso, Veronelli. Per me è una grande soddisfazione, e per il pubblico è un modo per far sapere cosa possono trovare nel mio locale: una percentuale vicina alla metà prenota dopo aver letto una guida, chiedendo spesso i piatti segnalati. Poi, non sempre è possibile perché vario il menù molto spesso, cambio dei piatti persino due volte al giorno, perché faccio una “cucina di mercato“, cucino quello che trovo coi al mercato ogni giorno e di stagione in stagione. Il bello di essere a Urbino è che alzandoti presto la mattina hai la possibilità di trovare materie prime freschissime, andando di persona dai fornitori che conosco o facendo un giro al mercato del giovedì. Può essere un limite, ma i clienti a cui lo spiego apprezzano il mangiare una verdura colta la sera prima".

Secondo anno su Michelin per Giuseppe Portanova dell’omonimo ristorante in via Battisti: "La riconferma è una gioia infinita perché dietro c’è tanta fatica, lavoro e attenzione. Però la prima gioia sono i clienti e non lo dimentichiamo mai. Certo, molta gente straniera viene da noi perché ci leggono sulla guida, ma poi bisogna appagare le aspettative lavorando a testa bassa. Quest’anno poi siamo entrati anche nella classifica di Tripadvisor “Best of the Best“, che si basa sulle recensioni dei clienti: gli unici nelle Marche e nell’1% dei migliori al mondo. Il segreto? Il team, con mia moglie Silvia e gli altri, che è come una famiglia, dove condividiamo problemi, gioie e anche momenti extralavorativi".

Un anno di apertura, una presenza su Gambero Rosso per il ristorante Ponente, a Montesoffio, pochi chilometri da Urbino. "Dopo sette anni di esperienza col ristorante Amici Miei – spiega Luca Sartore – abbiamo alzato l’asticella, aprendo però in sordina, senza grandi pubblicità e puntando sul passaparola di chi è venuto ed ha apprezzato il clima tranquillo nostro e del relais nel quale siamo inseriti. Poi, grazie all’esperienza dello chef Danilo Mariotti, è arrivata anche la segnalazione che tuttavia non ci aspettavamo. Anzi, l’abbiamo scoperto in modo comico: era arrivata per posta ma non aprivamo la cassetta da un mese. Quindi c’era chi aveva già letto sul cartaceo il nostro nome e noi non lo sapevamo. Speriamo ovviamente che abbia una ricaduta in termini di numeri, ma crediamo che qui si respiri un clima di relax, con un contesto, un servizio e un menù allineati a questo spirito, che siano il nostro maggior richiamo. Poi, ciò che sta avvenendo a Urbino è ottimo. La ristorazione muove flussi e Urbino nel giro di qualche anno si è fatta una buona fama: c’è chi fa i weekend lunghi e prova un ristorante diverso ogni sera, e a noi fa piacere poter consigliare anche altri locali in città".

Urbino dei Laghi, in località Pantiere, era entrato in Michelin già qualche anno fa: "Non è facile conciliare la qualità con le esigenze degli ospiti interni del resort – ci spiega lo chef Matteo Mastrogiacomi – però evidentemente l’obiettivo è stato raggiunto. Il segreto è lavorare con materie prime del territorio e non abbandonarsi ai semilavorati commerciali. Ciò comporta tempo e passaggi in più, ma paga a livello di sostenibilità, sempre più ricercata dalla clientela, che poi va a fare acquisti dai nostri stessi fornitori. Fortunatamente anche le guide oggi sono sensibili al tema. Io mi ispiro alla tradizione, ma aggiungendo quel quid in più con le tecniche. Ad esempio, facciamo una parmigiana con una melanzana intera prima fritta, poi grigliata e infine condita sopra con una provola affumicata. Oppure la coscetta di pollo ruspante, zampa compresa, glassata alla diavola. Ma il pollo lo uso tutto: il petto al vapore per un’insalatina, la carcassa per un fondo saporito, la cresta e interiora per il ragù di cortile".

Giovanni Volponi