"Gli Classici" tutti da ridere

‘Gli Classici. Odissea dei Promessi Sposi in una Notte di Mezza Estate’. E’ il titolo del nuovo spettacolo del San Costanzo Show in programma per stasera dalle 21,15 al teatro Tiberini di San Lorenzo in Campo. Regia di Paola Galassi. La compagnia si cimenta con i classici della letteratura. Come nella commedia di Shakespeare, lo spettacolo mette in scena il gioco meta-teatrale di una compagnia alquanto scalcinata che si arrabatta come può al cospetto di versi, archetipi e vicende eroiche: da Ulisse a Eolo, da Tiresia a Scilla e Cariddi, da Calypso a Circe. In puro stile San Costanzo Show. Biglietti su Liveticket.

s.fr.