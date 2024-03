Gli ecovolontari di Mondavio raccolgono apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono sempre in prima linea gli ‘Ecovolontari’ di Mondavio, che nell’ambito del loro calendario di iniziative redatto per il periodo marzo-giugno, sabato prossimo effettueranno la settima raccolta dei piccoli Raee (i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di dimensioni massime di circa 25 centimetri e facilmente movimentabili). L’appuntamento è per la fascia oraria dalle 9,30 alle 12,30 in prossimità dell’isola ecologica della frazione di San Filippo sul Cesano, nel parcheggio comunale dietro al ‘Bar Schiaroli’. "E’ un importante servizio al cittadino e all’ambiente – sottolinea il coordinatore del gruppo, nonché consigliere comunale, Sauro Bigelli – per smaltire in modo corretto le apparecchiature elettriche ed elettroniche ormai obsolete o non più funzionanti e non riparabili. Apparecchiature che non vanno assolutamente nel residuo secco, ma raccolte a parte. Come ci insegna la strategia ‘Zero Waste Italy’, occorre evitare sempre l’usa e getta, purtroppo diffuso anche nel settore dei piccoli RAEE, e recuperare sempre i componenti interni, preziosi e riciclabili, di ogni strumento. La raccolta di sabato è organizzata con la preziosa collaborazione di Aset ed è rivolta ai soli residenti nel territorio comunale di Mondavio". Nata nell’autunno del 2018, a seguito di un bando della giunta mondaviese che ha previsto anche lo svolgimento di appositi corsi di formazione sulle buone pratiche a tutela dell’ambiente, quella degli ‘Ecovolontari’ di Mondavio é una realtà che porta avanti giornate ecologiche per ripulire aree del territorio comunale sotto lo slogan ‘Mi rifiuto’ ("mi rifiuto di vivere in un ambiente dove plastica, vetro, lattine ecc. vengono abbandonati in natura, non solo inquinando l’ambiente in cui viviamo ma anche rischiando di essere pericolosi per la fauna e le persone") e iniziative pubbliche di sensibilizzazione sul tema della tutela del nostro habitat e la corretta gestione dell’’immondizia’.

s.fr.