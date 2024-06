Gli effetti della Capitale. Tassa di soggiorno: incassi su del 32 per cento

Che impatto sta avendo "Pesaro Capitale della Cultura 2024" sul settore turistico del territorio? Un indicatore per riuscire a capire quali sono stati fino ad ora gli effetti sull’indotto del progetto culturale di Pesaro Capitale, sono sicuramente i dati che riguardano il pagamento della tassa di soggiorno negli alberghi pesaresi. Nei primi tre mesi del 2024, il gettito proveniente dall’imposta è risultato pari a 134.343 euro con un aumento di quasi il 32% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, quando erano stati riscossi 101.935 euro. Una crescita che in realtà già si era confermata anche nel 2023 rispetto al 2022, quando nei primi tre mesi dell’anno erano stati comunicati dagli albergatori e quindi riscossi 76.786 euro. Il dato relativo al 2024, come spiegano dall’Ufficio Turismo del Comune di Pesaro, è stato preso dalla procedura Tourist-tax, al quale accedono i gestori delle strutture ricettive per le loro comunicazioni in merito alla tassa di soggiorno. "L’aumento importante del gettito proveniente dall’imposta di soggiorno nel nostro Comune – spiegano dagli uffici del Servizio Turismo – conferma che Pesaro Capitale della Cultura 2024 sta incidendo positivamente sulle presenze negli alberghi della nostra città. Bisogna inoltre considerare che i minori di 18 anni che alloggiano nelle strutture ricettive non pagano la tassa di soggiorno e questo vuol dire che nei dati non sono considerati tutti i giovani che vengono a Pesaro durante i tornei sportivi. Un incremento del gettito della tassa di soggiorno del 32% rispetto al 2023 e del 75% rispetto al 2022 colloca Pesaro tra le città che hanno raggiunto performance migliori in questo senso".

Da considerare l’effetto positivo anche per tutto l’indotto: "Se ci sono turisti che alloggiano qui a Pesaro – proseguono – vuol dire che ci sono persone che vanno nei nostri ristoranti, che acquistano nei nostri negozi e che frequentano gli spazi della nostra città. Se questi sono i presupposti, non possiamo che essere contenti".

Alice Muri