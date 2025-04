Gli eroi di ogni giorno. Sventate truffe e rapine. E coraggiosi salvataggi. Tutti i premiati

Una promozione straordinaria, quattro encomi solenni, due encomi e tre lodi a poliziotti, cinque attestati di stima ad altrettanti privati cittadini. Sono i riconoscimenti assegnati al termine della festa per il 173° anniversario dalla fondazione della polizia di Stato, un rito che contraddistingue ogni edizione dell’evento e che quest’anno, per mano del questore e del prefetto di Pesaro e Urbino, Francesca Montereali ed Emanuela Saveria Greco, ha portato al conferimento di 15 pergamene.

La promozione straordinaria e due encomi solenni sono andati, rispettivamente, al sovrintendente capo Massimiliano Rainaldi, al commissario capo Paolo Badioli e al sovrintendente Livio Sablich, che il 25 ottobre del 2022, a Trasanni di Urbino, riuscirono tirare fuori di casa, senza causare feriti, un uomo che ci si era barricato per evitare lo sfratto e che stava usando contro di loro una grossa fiamma ossidrica. Encomio solenne anche al viceispettore Daniele Sacchi, per un’attività di polizia giudiziaria che portò alla denuncia di un extracomunitario residente a Canavaccio, responsabile di danneggiamento aggravato, minaccia aggravata, percosse e porto d’armi e oggetti atti a offendere, il 25 maggio 2022.

Stesso riconoscimento al viceispettore Aniello De Rosa ed encomio al viceispettore Rosario Caronna e all’agente scelto Luigi Cerrone, per un’indagine risalente a quando erano a Milano, che il 9 febbraio 2021 portò allo smantellamento di associazioni criminali legate allo spaccio di droga. Tre le lodi, infine: al vicesovrintendente Luca Piersanti, per un’indagine che portò, il 16 febbraio 2023 a Fano, all’arresto e messa ai domiciliari dell’autore di un caso di violenza sessuale aggravata su minori; all’assistente capo Luca Bartolini, per aver salvato un uomo che stava tentando di impiccarsi, a Rimini, il 5 maggio 2022; all’agente Fabio Pugliesi, per un’attività di polizia giudiziaria svolta quando era a Crotone, che portò al deferimento di 27 soggetti connessi al traffico di droga, il 19 gennaio 2022.

Infine, sono stati premiati due gruppi di cittadini: Cinzia Guescini, Matteo Manna e Luca Longarini, dipendenti dell’agenzia di Fenile di Fano della Bcc, per aver intuito che un loro cliente fosse vittima di un raggiro, avvertendo la polizia e permettendo l’arresto di due truffatori, il 20 gennaio 2025; Filippo Cecchini e Alessio Orsi, che il 29 gennaio 2025, in piazzale Lazzarini a Pesaro, hanno sventato una rapina ai danni di un’anziana, bloccando il malvivente e allertando la polizia.

Nicola Petricca