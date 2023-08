Gli “Happy days“ di Potsie a Urbino Il celebre attore stregato dalla città

Giorni felici, a Urbino: venerdì, l’attore, regista e cantante statunitense Anson Williams, noto soprattutto per aver interpretato il ruolo di Warren "Potsie" Webber nel telefilm Happy Days, è venuto in visita in città insieme alla moglie Sharon. I due sono stati accolti dall’assessore al Turismo, Roberto Cioppi, e dall’assessore all’Istruzione, Francesca Fedeli, che li hanno accompagnati a Palazzo ducale, al Duomo e in una passeggiata in centro. A guidarli, Marco Bartolucci, che ha illustrato ad Anson e Sharon i tesori della Galleria nazionale delle Marche, con l’attore che si è anche affacciato dai Torricini. Williams si è detto colpito dalla bellezza dei luoghi visitati in Italia negli ultimi 15 giorni, in cui ha voluto scoprire percorsi alternativi al turismo di massa. Il suo passaggio a Urbino, per altro, non è casuale, come spiega Cioppi: "Abbiamo stabilito di incontrarci periodicamente, per delle collaborazioni, con i funzionari della regione Emilia-Romagna. Sta nascendo un progetto di comunicazione congiunta tra loro e Urbino, una cosa molto importante, e l’arrivo di Williams, che in questi giorni era in Romagna per degli eventi, viene anche da questo".

Nicola Petricca