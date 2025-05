Gli incontri di Gaifa partono domani tra arte e castelli

Avvio inedito per i Mercoledì della Pieve – Gaifa racconta, iniziative in programma fino a fine estate alla Pieve di Santo Stefano di Gaifa, che eccezionalmente partiranno di sabato, domani. In programma eventi di mattina e pomeriggio nell’antica abbazia alle porte di Canavaccio, organizzati dal Circolo culturale. Alle 9 ci sarà il raduno per un’escursione fino al Castello di Primicilio e alla Torre della Brombolona, "una passeggiata che è una scoperta storica e un racconto sulla biodiversità del luogo, legato pure a un progetto di censimento di alberi monumentali – spiegano dal circolo –. Raggiungeremo il castello ripercorrendo i sentieri dei monaci, rivolgendo poi lo sguardo verso il borgo di Villa La Croce, restaurato dalla comunità tedesca che vi risiede, immaginando la vita rurale di fine 1800. A guidarci saranno Andrea Fazi, esperto ambientale e naturalista, e Matteo Bartolucci, archeologo".

Dopo il rientro e pranzo al sacco, alle 15.30 ci sarà un omaggio al Maestro Mario Gambedotti, incisore urbinate del XX secolo. Tramite il racconto di Sabrina Conti si ripercorrerà la sua visione delle terre del duca e ci saranno letture di Barbara Ricci, tratte dal poema “La Brombolona“, scritto dal conte Luigi Nardini e illustrato da Gambedotti in una riedizione successiva. A seguire, incontro incentrato sui castelli del Ducato di Urbino, tesori da valorizzare: dialogheranno il giornalista Giovanni Lani e gli archeologi Anna Lia Ermeti e Daniele Sacco. Al termine, merenda offerta dal circolo con i prodotti delle aziende che accompagneranno i vari appuntamenti e brani antichi suonati dal gruppo Amici del Mandolino, di Fossombrone. Il circolo ringrazia il parroco, padre Luigi Athickal. L’evento è patrocinato da Provincia, Comune, Arcidiocesi, Cuum e Distretto bio terre marchigiane. Info 348 5182145 e www.pievedigaifa.it

n. p.